Принц Уильям считает меры предосторожности от коронавируса странными

12.03.2020, 5:07, Разное

В настоящий момент во многих странах мира принимают меры против коронавируса. Принц Уильям считает их странными, поскольку не привык к предлагаемым королевской династии способам защиты.
Не только простых людей в той или иной степени коснулась эпидемия коронавируса, распространившегося во многих странах мира. Правящая семья Великобритании также вынуждена соблюдать специальные меры. Медики составили ряд рекомендаций, которых всем членам королевского семейства необходимо придерживаться. Исключения не делают даже для Елизаветы II. Теперь королева, появляясь на людях, никогда не снимает перчатки, поскольку без них контактирование с другими запрещено. Глава Соединённого Королевства, не возмущаясь, переносит нарушение традиционного этикета, а вот принц Уильям выразил своё негодование из-за этого.

Будущий наследник престола не понимает, почему ему нельзя держать супругу Кейт Миддлтон за руки. Странными рекомендации герцогу Кембриджскому кажутся ещё и из-за того, что для контакта с руками жены ему и ей приходится смазывать их антисептическим средством.



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