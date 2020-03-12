Цена барреля нефти Brent упала ниже 34 долларов

12.03.2020, 4:59, Новости дня

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на ICE в Лондоне в четверг, 12 марта, снизилась на 5,42% – до 33,85 доллара за баррель.

Таковы данные на 04.55 мск.

При этом стоимость нефти марки WTI достигла 30,87 доллара за баррель (-6,4%), передает ТАСС.

На торгах в среду вечером Brent снижалась до 35,78 доллара за баррель.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Аналитики прогнозировали дальнейшее снижение цен на нефть, которые уже достигли критических значений для отрасли.



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