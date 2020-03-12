Юрген Клопп: потрясающе сыграли, но пропустили голы, которые невозможно объяснить

12.03.2020, 4:53, Новости дня

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своих подопечных от испанского "Атлетико" (2:4 ДВ) во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

" Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное, – приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА. – Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить", – подытожил наставник английской команды.

Первая игра завершилась победой мадридцев с минимальным счетом – 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч "Атлетико" (4:2) вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные Диего Симеоне узнают в пятницу, 20 марта, в результате жеребьевки.

Напомним, "Ливерпуль" – действующий победитель Лиги чемпионов, в финале турнира сезона-2018/2019 команда Юргена Клопа в Мадриде обыграла лондонский "Тоттенхэм Хотспур" – 2:0.