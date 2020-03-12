Юрген Клопп: потрясающе сыграли, но пропустили голы, которые невозможно объяснить

12.03.2020, 4:53, Новости дня

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своих подопечных от испанского "Атлетико" (2:4 ДВ) во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

" Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное, – приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА. – Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить", – подытожил наставник английской команды.

Первая игра завершилась победой мадридцев с минимальным счетом – 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч "Атлетико" (4:2) вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные Диего Симеоне узнают в пятницу, 20 марта, в результате жеребьевки.

Напомним, "Ливерпуль" – действующий победитель Лиги чемпионов, в финале турнира сезона-2018/2019 команда Юргена Клопа в Мадриде обыграла лондонский "Тоттенхэм Хотспур" – 2:0.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / “Лжецы, лжецы!”

15.01 / Доклад Human Rights Watch: Кремль продолжает закручивать гайки

22.02 / Станция метро “Смоленская” закрывается на длительный ремонт

16.01 / В Польше назвали сроки подписания договора о покупке у США истребителей F-35

15.01 / Новый кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline

03.03 / В США назвали сроки создания гиперзвукового оружия

04.03 / Премьеру фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на ноябрь из-за коронавируса

08.03 / Число погибших при обрушении гостиницы в Китае выросло до семи человек

20.01 / Жителя Крыма обвинили в шпионаже на Украину

04.03 / Гол Киммиха принес победу “Баварии” в матче Кубка Германии с “Шальке”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]ail.com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика