В Москве прошел круглый стол театров малых городов России

12.03.2020, 4:53, Новости дня

В Москве в рамках фестиваля "Золотая маска" прошел круглый стол театров малых городов. Обсудили актуальные для российских театров проблемы — например, как взаимодействовать со спонсорами или как работать с юным зрителем. В дискуссии приняли участие представители 35 российских городов.

Фестиваль проходит уже в 26-й раз. До середины апреля у зрителей есть возможность оценить спектакли конкурсной и внеконкурсной программы. А сама церемония вручения премии пройдет 15 апреля в парке "Зарядье".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Число зараженных коронавирусом иностранцев в Китае увеличилось до 27

18.02 / МИД Украины сообщит ОБСЕ об атаке позиций ВСУ в районе Золотого

12.02 / Матвиенко призвала отказаться от ковровых дорожек в поездах

22.01 / Путин заявил о плачевном состоянии первичного звена здравоохранения

04.01 / Вопрос дня: Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

31.01 / Тим обыграл Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

01.02 / Помпео прибыл в Нур-Султан

04.01 / Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать

09.01 / Украинской чиновнице пробили руку из арбалета

11.02 / Kia выпустит новый компактвэн на основе кроссовера Kia Seltos

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика