Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

12.03.2020, 4:53, Новости дня

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом COVID-19. 63-летний актер написал об этом в своем Twitter.

Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии. Почувствовав себя плохо, пара обратилась к врачам. Хэнкс перечислил симптомы: усталость, ломота в теле, озноб (он был только у Риты), легкая лихорадка. Супруги сдали тест на коронавирус, и он оказался положительным.

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— Tom Hanks (@tomhanks) March 12, 2020

"Что теперь? Есть официальные медицинские протоколы, которые мы должны соблюдать, — написал актер. – Мы будем изолированы, нас протестируют, будут за нами наблюдать". Он пообещал писать о том, как будут идти дела, и посоветовал читателям беречь себя.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19.В 114 странах 118 тысяч человек, 4 291 человек умер.

 



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