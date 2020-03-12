Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

12.03.2020, 4:53, Новости дня

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом COVID-19. 63-летний актер написал об этом в своем Twitter.

Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии. Почувствовав себя плохо, пара обратилась к врачам. Хэнкс перечислил симптомы: усталость, ломота в теле, озноб (он был только у Риты), легкая лихорадка. Супруги сдали тест на коронавирус, и он оказался положительным.

pic.twitter.com/pgybgIYJdG

— Tom Hanks (@tomhanks) March 12, 2020

"Что теперь? Есть официальные медицинские протоколы, которые мы должны соблюдать, — написал актер. – Мы будем изолированы, нас протестируют, будут за нами наблюдать". Он пообещал писать о том, как будут идти дела, и посоветовал читателям беречь себя.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19.В 114 странах 118 тысяч человек, 4 291 человек умер.