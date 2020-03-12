Мнение: Письмо: “Поможет ли против создания лазов в чужие головы улыбка животом?”

12.03.2020, 4:42, Разное

Вот этого еще сами разбирайте.

Он очень инфантильный и странный, даже для своих 19 лет.

У него есть все баги, какие бывают.

telolyan

Здравствуйте, уважаемая Эволюция, прошу вас разобрать моё письмо.

Зовут меня Анатолий, мне 19 лет отроду. В настоящий момент занимаюсь такими такими ресурсами: Здоровье( физкультурой занимался с 10 лет сам, делал 300 отжиманий в 13 лет каждый день, потом я осознал, что хочу нарастить массу, нарастил к 11 классу 93 килограмма, потом сбросил до 76, потом нарастил до 110 и голоданием с тренировками сбросил до 91, буду сбрасывать до 85);

Экономика в качестве инвестиций, в настоящее время достаточно успешных( я ограничен в поиске работы, в силу получения образования, поэтому и живу у родителей и деньги на трейдинг мне дают родители, хотя работу я, хотя бы в качестве дворника, ищу);

Учёба – учусь на юриста, знаю зачем мне это надо( для того, чтобы делать свободу там, где у обывателя её нету, это моя главная мотивация в обучении).

Помимо этого с 4 класса изучаю устройство биосферы, правда не знаю насколько актуальны мои знания в общем и целом на данный момент, но книги я тогда читал достаточно серьёзные, типа энциклопедий и учебников по экологии, зоологии, биологии за 10-11 класс и пару курсов высшего образования. С 14 лет увлекаюсь психологией, читал Роберта Чалдини, Жозефа Месенджера, в десятом классе прочитал вашу книгу “Любовь секреты разморозки” – очень понравилось, через год начал читать ваш блог, так как знаний для построения отношений не хватало капитально.

Помимо этого ещё есть немало увлечений но, их писать уже будет весьма неприлично, с учетом объёма вышеизложенного.

С рождения, и ,наверное, до лета сего года я был рапаном( думал, что если лезть к человеку не смотря ни на что, то человек рано или поздно с тобой согласится, если ты логически прав, то есть не уважал его субъектность). Сейчас я скорее всего рыба, так как понимаю, что такие шары от общества своего(друзей, одногруппников, близких) вроде признания лидером, или даже простого восторга моей идеей надо заслужить, и работа эта, весьма кропотливая. И винить я в том, что меня не уважают и ко мне не прислушиваются не в праве, значит должен больше помогать, больше восхищать другими, и тогда когда это уместно( и то что я поддерживаю здравые иницииативы других, никого ни в чем не виню, и сам ничего не брякаю не подумав – уже даёт плоды). Но лазы в голову иногда хочется искать. Прямо-таки до рёва в голос, если человек очень важен.

С семьёй у меня не очень, у родителей я один и они меня очень опекали, в детстве орали на меня чуть что, поэтому я сейчас в плане психологии немножко инвалид, особенно это проявляется в ситуациях, когда ко мне кто-то подходит, а я жду что он меня начнёт осуждать, скажем за то, что я ему дверь не открыл на улице, или не поздоровался ранее. Таких моментов я побаиваюсь и виню в этом родителей, которые считают что все сделали правильно несмотря ни на что. Мать вообще терпеть не могу, поскольку мой отец ей помогает, работает много, а она на него по всякой мелочи ругается( причём потому, что она эту мелочь запланировала, а он тоже запланировал просто имел свои планы, когда это делать, то есть он даже её желания предуагадывает, но стоит ему чуть ошибиться – всё, гнев королевны, которая во всём права( её слова)), но помогать помогаю, особенно люблю мыть полы, и посуду( хотя посудомоечная машина у нас есть), и печь кексы. Испытываю привязанность к родителям, больше к отцу( ему 65) иногда до слёз. Так как представляю момент когда его не будет. Все это позже ввражается в инциировании общения с моей стороны, так что не смотря на то, что он потакает моей матери почти во всём, отношение у меня к нему как к наставнику, но не всегда. В общем я его уважаю, он доктор технических наук. И о своём примате в нашей семье никогда не заявляет, хотя по факту часто может и переубедить мать если ему что-то действительно надо, хотя делает он это очень и очень редко.

Отношения были с Н. в сентябре-октябре. Н. было 26, не возьмусь судить кто она по уровню эволюции, естб один ребёнок пяти лет.До этого мы с ней полтора месяца переписывались, обсуждали планы, что кому нравится, итд итп. Потом:

Н. : тебе может кто-то кроме меня нравится?

Я: нет, но я обращаю внимания на то что вокруг меня другие девушки( что-то вроде этого)

Н.: ну всё, прокололся( до этого она мне намекала о своих подозрениях, я не очень умно себя повёл конечно, мягко говоря) потом написала: прощай.

Я: хорошо.

Через некоторое время она возвращается с извинениями и оправданиями( через часов семь)

Ну после этого хорошо всё было, за время её пребывания за границами моей мобильности(они с сыном во Владивостоке были, к родителям ездили, но в целом жили в Тюмени) таких случаев было штук шесть. Самый последний, самый запоминающийся, дело в том, что мы до этого о сексе по моей инициативе особо не говорили( чувствовал что было рано, у нас вообще отношения начались с того, что она со мной играла сексуальными заигрываниями, которве я проигнорировал, за что она заинтересовалась мной всерьёз).

А там у нас произошел конфликт перед самым её приездом достаточно серьёзный, правда уже не помню какой, на почве секса вроде, типа чё я к ней не проявляю. И я ей сказал, давай ты приедешь и я тебя трахну. Это был какой-то удар межпланетарного масштаба. Она меня добавила в чс сначала в вк( где мы и познакомились) потом после моих безуспешных попыток попросить о возвращении и в ватсапе.( спросил: может вернёшься? Мне ведь тоже тяжело, я тебя понимаю. Я тогда не осознавал что это были щипцы. Вот. Ну и на этом я усмирил себя. Через часов шесть она мне написала, извинилась, но сказала: это ты виноват такую чушь мне говорить. Я с ней согласился целиком и полностью.

Потом она приехала, мы целовались, она удивилась, чего я не умею и чего спрашиваю, а не делаю, я ей рассказал, что в первый раз(правда) она мне в целом нравилась… но при росте 165 весила 65, и была похожа на рыбу каплю( прошу прощения за сравнение) думал это пройдёт после секса, через четыре дня отношений, пока я ей дарил цветы, говорили с ней о том о сем, целовались – предложил переспать( первый раз) переспали. Н. понравилось но не очень. Было с кем сравнить, так сказать) Ну оно и понятно. Однако в моём сознании та неприятная ассоциация не исчезла, посему я ей предложил не смотря на свою привязанность расстаться. Она сначала это восприняла спокойно, мы расстались. Через пару недель:

Н. Лучше бы я тебя не встречала никогда.

Я её в этом отношении проигнорировал.

Потом общались более мирно и общаемся, но не встречались с тех пор вообще. Просто с праздниками поздравляем друг друга, в особенности я её, да делюсь иногда с ней интересной информацией типа про похудение через голодание( она и сама хотела, я не то что не напирал, а даже не предлагал, типа сходи в зал, просто поделился). Она иногда ко мне в гости в Одноклассниках заходит.

С месяц назад познакомился с Э. Познакомились в мамбе, подкупили прикольный аватар и четыре языка в увлечениях.

Я:

Привет)

Я:

🙂

Э: Привет))

Я

Как ты🙂 какие отношения с коронавирусом?

Расскажи, чем занимаешься ты в этой жизни? Я вот осваиваю трейдинг.

Э:

Я тоже хотела его осваивать

Но поняла что на этом не заработаешь много денег, только если много вложить, тогда и дивиденды будут больше

Да ничем не занимаюсь пока что

Дома сижу, работу ищу

Я:

А саморазвитием интересуешься после работы по значимости?

Э:

Да да)

Я:

Ну тогда давай как-нибудь встретимся, и обсудим это наедине)

Э:

Хорошо!)

Я:

Давай завтра, часа в три, прогуляемся по Тюмени?

Э:

Ну давай)

Я:

Давай встретимся в Затюменском?

Э. :

Давай

Э. :

Во сколько?

Я:

В 3, красотка, как тебе?

Я:

Good evening)

Э. :

Думаю отличный вариант)))

Э. :

Добрый вечер

Я:

Я рад, что с тобой познакомился)

Я:

Спокойной тебе, Э, ночи)

Э. :

Я тоже рада, спокойной ночи, до завтра!)

Э. :

А ты умеешь кататься на коньках?)

Я:

Не) Научишь?

Э. :

Как нибудь)))

Я:

Вот и ладушки)

Я:

Так каков твой телефон?

Э. :

Напишешь здесь.

Я:

Я выхожу) предлагаю сыграть в игру: обозначим место встречи, и если я не буду там ровно после 15:05, мы с тобой больше никогда не общаемся.

Э. :

Так

Э. :

И даже не увидимся?

Э. :

Ты точно выходишь?😂😂

Э. :

Правила странные

Я:

Согласен. Но зачем тебе нужен я, если я не успею?( то есть я ей даже того не могу предложить? А что я тогда вообще могу ей предложить? Надо же ей в обмен показать что я её уважаю, она мне важна)

Э. :

Я не тороплюсь

Э. :

Подожду

Я:

Давай встретимся у экопарка напротив Невтемаши

Э:

Ты на каком автобусе едешь?

Э:

Хорошо, там встретимся)

Я:

Ты не устанешь и тебе будет более комфортно, а я все ж, смогу проявить к тебе уважение.

(Хотел сохранить интерес у себя, который утерялся частью изза лёгкого принятия моей инициативы, так как я к этому весьма не привык, хотел сыграть с ней в такую штуку)

Э:

Хорошо

Э:

Если что я в цветной куртке и в серых штанах

Я:

Я на месте

Я:

У меня длинный шарф)

Потом мы сходили в магазин, там слегка затарились, сходили в минипоход в лес, что недалеко от Тюмени близ Туры. Э. В целом понравилась атмосфера, которую мы создали, ( я разжигал и подкладывал дрова, по ходу дела мы жарили барни и болтали об увлечениях, в спиртном, в прочем, она мне стаоа говорить что-то связанное со своей попой( на самом деле что-то достаточно невинное, уже и не вспомнить) я сказал, что мы не так близки, чтобы об этом говорить. Мы начали расходиться, спросила она: хочу ли я её поцеловать, я смущённо проборматал что-то по поводу того, что рановато нам, она согласилась но потом, когда мы расходились, она хлопала меня по спине, сказала потом спишемся, то естб дистанцировалась от меня.

Она боялась что она после этого заболеет,(так впоследствии и было, это моя ошибка, она мне два раза предлагала уйти в конце, на первое предложение я предложил посидеть ещё немного, на второе мы пошли, видимо надо было услышать её и согласиться сразу)

Я:

Я пришел)

Э:

Хорошо)))

Я:

Как ты, дорогая моя?

Я:

И да, мне б твои вк и номер)

Спустя два дня

Я:

Если тебе оно комфортно, конечно)

Спустя три дня:

Я:

Э.)

Спустя ещё 6 дней:

Я:

Ну-с, Э. Предлагаю продолжить общение в силу подтверждения моей адекватности)

(Она до этого говорила про парня, кторого она послала по известному адресу за сверхнавящеврсть, да и про работу она не спешит разговаривать, равно как и мне своё жилище показывать, что говорит о том что она боится последствий, либо о том, что я у неё чисто как запасной вариант, хотя в последнюю встречу она предложила вместе податься в автошколу, так что вряд ли)

Э. :

Добавь, меня здесь взломали(скидывает ссылку в вк)

Э. :

Здесь я уже больше не появляюсь

. . .

Значит, списались мы в вк…

Долго общались, встретились через недельку один раз по моей инициативе, я к встрече специально кексы приготовил, они готовились мной как нечто вроде обратной заманухи. Встретились. Я сначала оробел, так расчитывал почти сразу взять её на руки, она, наверно в силу природной неловкости(что со мной, что когда мы с ней на расстоянии видимся всегда в некоем зажатом состоянии, все мышцы напряжены) сама начала проявлять инициативу и задавать вопросы( работает по 12 часов и работает с людьми) со временем разговор завязался, я взял её на руки, она смеялась, купили энергетик с сухариками, то она меня поит своим энергетиком, то я её сухариками угощаю… через некоторое время она начала подмерзать, я предложил как способ согревания обняться, на что она ответила благосклонно, предложила, мы пообнимались с ней полчаса, ещё немного поговорили, она предложила вместе ходить в автошколу, я ясен черт ответил пламенным согласием, и поблагодарил её за это предложение, потом Э. предложила расходиться, а я предложил поцеловаться напоследок, она вежливо отказалась, зеркально ответив мне отказом, сказав что рано, в результате я поцеловал её в нос, она не сопротивлялась, но в результате утвердила, что точно рано.

Далее:

Близилось 8 марта( вас, кстати, Эволюция, с прошедшим, равно как и иных дам, читающих это письмо), на которое я ей сначала ничего не писал, из предыдущих сообщений я знал, что если я ей напишу множественные сообщения по какому-то поводу она меня скорее проигнорирует, во-первых из-за занятости, а во-вторых, наверное, из-за того, что она не пишет, если ничего не испытывает по отношению к моему письму. А мне от этого закономерно неприятно. А если я ей ничего не напишу, она мне скорее всего напишет сама.( такое часто случалось ранее, если я написал вопрос какой-нибудь, а потом оставил его на 10-20 часов) Таким образом, я ей написал примерно в 10 вечера по местному времени, отправил подарок, чему она крайне удивилась, так как думала что я забыл.( а я примерно на это и рассчитывал, правда не знаю насколько это правильно с точки зрения морали русской как таковой, но своего я достиг, и ей понравилось, а когда ей писать я сам всегда решаю, следовательно всё нормально) Испытала кучу эмоций. Однако впоследствии… Состоялся примерно следующий диалог:

Я:

Доброе утро)

Думаю буду с тобой разговаривать лишь при встрече. И мы созреем, и ты сможешь на разговоре сосредоточиться, и мне будет интереснее😊 да и ты вроде непротив

Э. :Доброе утро, отличная идея 💡

Я: Которую ты мне родила)) (думаю она меня подтолкнула частенько игнорировать стал

Я:(через день)

Добрый день Э.) удобно в четыре,?)

Э. :Привет

Не удобно, я работаю

Я:

Так я ж про завтра)

Э.: И завтра не удобно

Я: Что ж, прости. Я понял тебя.

Я каюсь. наверно я тебе надоел. наверное ты потеряла ко мне всякий интерес. так поделом же мне, Э., поделом(

(То есть возможно мой косяк в том, что я заблокировал её инициативу неосторожным ходом, а может в том, что я был слишком навящев, а у неё работа, вот и нету на меня ни внимания, ни чувств, ничего нету. Так же может быть и третий вариант, что у неё кто-то есть( это уже мои лазы в голову пошли прямо катакомбы планетарного масштаба, блин)) И вот не понимаю я, какие перспективы есть… что мне делать? Поможет ли против создания лазов в чужие головы упражнение от ОШО, которое я давно уже вычитал – улыбка животом, когда человек дышит животом расслабив рот и у него появляется улыбка его внутреннего существа?(моя интерпретация) Пока я больше ходов ,наверно, делать вообще не буду, не ориентируюсь почти в ситуации.

Спасибо вам большое за то что прочитали, с прошедшим вас женским праздником!