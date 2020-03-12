США запретили въезд из Европы

12.03.2020, 4:28, Новости дня

Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп уточнил, что новые правила вступят в силу с полуночи пятницы.

При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Кроме того, меры не коснутся «масштабной торговли товарами и грузами», поступающими в США, сообщил Трамп.

Американский лидер раскритиковал Евросоюз за недостаточное реагирование на распространяющийся вирус. По его словам, ЕС мог бы взять пример с США и ограничить поездки из Китая и «других горячих точек».

Трамп подчеркнул, что США предприняли «беспрецедентные меры» по реагированию на распространение вируса. Он назвал это «самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории».

«Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус», – заключил Трамп.

Ранее режим ЧС из-за коронавируса ввели в столичном округе Колумбия в США.

По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1 тыс. 162 человек, умерли 37 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.