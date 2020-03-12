Мнение: Страна, умноженная на ноль

12.03.2020, 4:26, Разное

Путин всегда слово держит. 🎥 Будь то обещания не повышать пенсионный возраст (https://t.me/SerpomPo/1320), создать к этому году 25 млн рабочих мест ("майские указы"), увеличить реальные доходы населения минимум до $2700, обеспечить попадание РФ в первую пятёрку стран по объёму ВВП, снизить уровни бедности и смертности и т.д. (Стратегии-2020 (https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/21/83546-buduschee-na-zakaz)) . И, конечно же, не баллотироваться на пятый президентский срок после 2024 года, чтобы не нарушать Основной закон…

«В Конституции ясно прописано — не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем», – уверял Путин на ПМЭФ 25 мая 2018 г.

Врет, как дышит. И продолжает. Не выполнил почти ничего (https://www.currenttime.tv/a/putin-promises/28800126.html). Наоборот, закрыты тысячи заводов, 50% больниц, 40% школ 🎥 (https://youtu.be/b7KgiOaHqck) Страна в изоляции. Даже официально у нас 20 млн нищих, а МРОТ составляет жалкие 12 130 руб. ($170). При этом РФ регулярно в мировых лидерах по темпам роста миллиардеров.

От проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", в котором он вроде как должен был отчитаться за свои 20 лет, наоборот, ощущение будто он откровенно куражится, если, конечно, не сошёл с ума.

Но у большинства россиян то ли память настолько коротка. То ли извилины столь прямые, что в них не возникают простые причинно-следственные связи. То ли так перебродил в головах стухший имперско-советский "винегрет", замешанный на квасном патриотизме, в который подбросили крымско-антиамериканские дрожжи. То ли настолько плотно уткнули их носом в основание "Пирамиды Маслоу". То ли телевизор все-таки сильнее холодильника. То ли Россия и правда катастрофически для своего генофонда надорвалась в XX веке…

Но как бы то ни было, 20 лет продолжаются бесконечные, как сказал Алексей Серебряков, "два В – вранье и воровство" 🎥 (https://youtu.be/XSkrZpJBf6o). И есть большие сомнения, что 20 лет спустя что-то изменится.

Отсюда и весь фарс с голосованием по поправкам в Конституцию, теперь даже без декораций, прикрывающих захват власти Путиным (https://t.me/SerpomPo/5366).

Говорите, граждане, что "х.. без соли доедаете?" 🎥 (https://youtu.be/oE8y6gKSp38) Вот вам "приправа" в виде нашего госпереворота – жрите! Привкус отбивает. Да, мы охренели, ну и что? Нас больше не интересует, что вы подумаете.

А для тех, кто посмеет назвать публично подобного "государственного деятеля" так, как он того заслуживает – принят спецзакон об оскорблении власти. Для тех, кто решит проявить политическую активность, выйдя за онлайн-форматы – избиения, пытки, репрессии и показательные судилища с гигантскими сроками. Машина гостеррора обкатана и готова.

Государственный переворот почти оформлен. Кремлевцы наплевали даже на соблюдение тех юридических формальностей, которым ранее старались следовать, например, корежа то же выборное или партийное законодательство.

Теперь можно все. Народ безмолвствует (за редким исключением (https://t.me/SerpomPo/5370)).

Какой следующий шаг? Россиян уже де-юре переведут на положение полукрепостных холопов – без прав и свобод (в том числе экономических), без выбора, без достоинства и уважения, без даже теоретического шанса добиться справедливости?

Вот только когда дойдёт, будет уже слишком поздно. Хотя, вероятно, большинство просто не заметит. А может даже будет приветствовать.

В следующем году как раз 160 лет отмены крепостного права. Самое время вернуться к "скрепам" и традиционным ценностям "глубинного народа". Прописать их в Конституции. И не забыть закрепить в ней права и привилегии путинского "нового дворянства".

И это не конец. Дна больше нет. А даже если вдруг появится, то мы (они) снова все "обнулим" – обещания, сроки, ВВП, совесть, страну… Помножим все на ноль, включая себя. Сделаем вид, что ничего не было. И ничего нам за это не будет.

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