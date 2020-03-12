Мнение: О том, как российский либерал легко становится «запутинцем»

12.03.2020, 4:18, Разное

А вы заметили, как быстро сдулась наша доморощенная оппозиция, когда началось быстрое наступление Кремля на базовую либеральную ценность – сменяемость верховной власти? Совсем пропали из медийного мейнстрима недавние народные витии. Не затихли, конечно, постят что-то в бложиках, но… уже без прежнего задора и резонанса.

Когда же открывают рот для программных заявлений…

Вот чисто для сравнения.

Вряд ли кто станет спорить, что бывший журналист Антон Красовский – запутинский. И что бывший трейдер Андрей Мовчан – либеральный. А теперь посмотрите, как синхронно дуют они в одну дуду.

Красовский. Сегодня тот самый рецепт для тех достойных и хороших, кто в а*** глядит на цифры Путина и не понимает, как что им, умничкам и специалистам в ардеко теперь делать. А ответ очень простой. Нам всем нужно научиться жертвовать. Своей гордыней, своими привязанностями, своей любовью, своей судьбой и своей жизнью. Страну можно построить лишь тогда, когда она – #Россия – и есть твоя единственная гордость, твоя, любовь, твоя судьба и твоя жизнь.

Нам не победить Путина. Никакими шествиями, бойкотами и заметками. Помните, оппозиция она лишь тогда оппозиция, когда она точно имеет шанс возглавить страну. Если такого шанса нет, это не оппозиция. Это г***но.

Поэтому если вы хотите изменить Россию, полюбите Путина. Идите работать во власть. Идите в жэки, в школы, в армию, в суды, в полицию. Не нойте, что тут нет честного суда. Сами станьте честными судьями. Станьте архитектором, который придумает и продавит программу сноса уродливых изб и коробок. Дослужитесь до министра, который эту программу продавит и сделает. Станьте большинством этой системы, чтобы в тот момент, когда она будет готова, принять #власть. Чтобы потом эту власть добровольно отдать. Вступайте в «Единую Россию», чтобы когда-нибудь она разделилась на две системные партии. Одна из которых станет на время действующей властью, а вторая – временной оппозицией. Идите работать в ФСБ, в разведку, в правительство. Уезжайте в райцентры. Учите и учитесь. Учитесь сами и учите других прежде всего желанию быть свободным.

Не пеняйте на #народ. Учите его. Свободе нужно учить. Вы и сами не научились.

Мовчан. Тем, кто недоволен правлением нынешней группы в России (у них достаточно оснований для такого недовольства, я и сам недоволен), для того, чтобы начать реально двигаться в сторону изменений в стране, необходимо принять несколько простых истин:

(1) Конкуренция за власть требует конкурентов, способных конкурировать. Тот факт, что конкурентное поле зачищено властью, не отменяет факта отсутствия конкурентов, хотя бы отдалённо обладающих способностями посоревноваться. Способности эти определяются не силой голоса и не возможностью собрать одну восьмитысячную страны на несанкционированный митинг – они определяются возможностью перетянуть на себя существенную часть крупных акторов существующей пирамиды, либо «взорвать» пирамиду – разрушить основные связи, в ней существующие. Последнее, к слову, может быть даже хуже сохранения нынешней власти, и вряд ли кто-то из нас этого всерьёз хочет.

(2) «Опрокидывающие» голосования случаются не «вдруг». Кроме того, #общество никогда не голосует «против» – оно голосует только «за». Чтобы оно проголосовало «за» оппозицию и против власти, оно должно понимать, «за» что это голосование. За что будет отдан голос общества, которое отвергнет поправки? За старую Конституцию, которую оппозиция так много ругала, и которую в обществе никто не знает? За старый способ управления страной, который оппозиции так ненавистен? У оппозиции нет ответа – я не слышал даже тезиса: «Конституцию нельзя менять часто – иначе она превращается в туалетную бумагу, обслуживающую того, кто её переписывает под себя». Ведь оппозиция тоже жаждет её переписать, только по-своему. «За» что будет голосование «против» поправок надо было бы придумать, если есть желание получить такое голосование.

(3) Бороться надо не за #власть, не за одни фамилии против других фамилий, а за условия, при которых самые плохие фамилии будут вынуждены вести себя прилично. Эти условия определяются не законами, а институтами, открытостью страны, уровнем образования общества, мобильностью населения. Хотите лучшей власти – вносите свой вклад в науку, образование, создавайте рабочие места, не зависящие от власти, помогайте студентам учиться и работать за рубежом, будьте сопричастны диаспоре русскоязычных в мире, будьте активны в своём малом мире – в доме, в коллективе на работе, в поселке. А что до Конституции – да пусть хоть каждый день ее переписывают…

Совпадение? Хм…

А вы как думаете?