Мнение: 18-летняя пара убила себя веселящим газом

12.03.2020, 4:17, Разное

“Смертельная сауна” и эксперименты молодежи поколения ЕГЭ продолжаются. В квартире на западе Москвы найдена мертвой молодая пара. 18-летняя Александра Вернигора была профессиональной шахматисткой и состояла в рейтинге ФИДЕ. Но хотела повеселиться со своим молодым человеком – тоже экспериментатором. Теперь полиция выясняет – а может, у него был злой умысел? И он хотел умереть вместе с любимой.

Тела обнаружил отец девушки, когда пришёл домой. Мужика жалко. Он вообще не в себе. Он же не из этого поколения. В дочери души не чаял.

По предварительным данным, причиной смерти пары стал веселящий газ. Хотя криминалисты будут проверять тела на наличие наркотиков.

Погибшим парнем девушки оказался известный украинский шахматист 26-летний Станислав Богданович. Он был чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году. Несколько дней назад молодой гроссмейстер подвергся травле, после того как сыграл за Россию в интернет-матче.

Рядом с телами найдены воздушные шарики, которые были наполнены закисью азота. Поясняю для необразованных. Закись азота (химическая формула N2O) применяется в медицине как составляющая часть общего наркоза. Анестезиологи перед операцией каждого пациента на основе его индивидуальных показателей четко рассчитывают определенную дозу наркоза для него. Передозировка – влегкую. Человек впадает в кому – и не приходит в себя, если вовремя не откачать.

Как они, наверное, смеялись перед смертью. Аж до смерти нахохотались.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/2456