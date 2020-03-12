Мнение: Новая команда

12.03.2020, 4:06, Разное

Ирак, Кувейт и ОАЭ присоединяются к нефтяной войне. Они будут увеличивать добычу и предоставлять дополнительные премии и скидки покупателям. При этом арабские страны очевидно будут действовать сообща с Саудовской Аравией, так как текущая задача – посадить Кремль обратно за стол переговоров и заставить его подписать новый вариант сделки ОПЕК+, предусматривающий дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей, из которых 0,5 – российские. Причем все понимают, чем дольше будут в Кремле из себя изображать героев, тем более тяжелые условия им предложат при капитуляции.

Удары в грудь и заявления, что никогда Воробьянинов не будет просить милостыню, убеждают не очень. Примерно так же надували щеки кремлевские и в конце прошлого года, рассказывая, как они нагнут Украину. Но, как мы уже знаем, быстренько подписали совершенно невыгодный контракт, без звука выплатили все положенные по суду штрафы и пени и сделали вид, что все идет по плану.

Так что нынешняя ситуация будет вполне зеркальной. Путинская Россия даже галош уже не производит, так что тягаться с арабами ей точно не под силу. Уровень Путина – Африка, да и то далеко не вся. ЦАР там или Судан – это вот то, с чем он еще потянет вести беспощадную борьбу. Только сначала кредиты простит.