Мнение: Новая команда

12.03.2020, 4:06, Разное

Ирак, Кувейт и ОАЭ присоединяются к нефтяной войне. Они будут увеличивать добычу и предоставлять дополнительные премии и скидки покупателям. При этом арабские страны очевидно будут действовать сообща с Саудовской Аравией, так как текущая задача – посадить Кремль обратно за стол переговоров и заставить его подписать новый вариант сделки ОПЕК+, предусматривающий дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей, из которых 0,5 – российские. Причем все понимают, чем дольше будут в Кремле из себя изображать героев, тем более тяжелые условия им предложат при капитуляции.

Удары в грудь и заявления, что никогда Воробьянинов не будет просить милостыню, убеждают не очень. Примерно так же надували щеки кремлевские и в конце прошлого года, рассказывая, как они нагнут Украину. Но, как мы уже знаем, быстренько подписали совершенно невыгодный контракт, без звука выплатили все положенные по суду штрафы и пени и сделали вид, что все идет по плану.

Так что нынешняя ситуация будет вполне зеркальной. Путинская Россия даже галош уже не производит, так что тягаться с арабами ей точно не под силу. Уровень Путина – Африка, да и то далеко не вся. ЦАР там или Судан – это вот то, с чем он еще потянет вести беспощадную борьбу. Только сначала кредиты простит.

Источник: Эль Мюрид



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Александр Цекало запрещает детям упоминать при нем бывшую супругу

22.02 / Мнение: Она хотя бы попыталась…

17.02 / «Мой сын продаст его и купит домик»: В гардеробе Эвелины Бледанс есть платье Наталии Орейро

27.01 / Житель Тюмени в один день перенес четыре клинические смерти

25.02 / Обнажённая Анастасия Волочкова похвасталась собственной турецкой баней

19.01 / Эксперты рассказали, как уберечь лакокрасочное покрытие автомобиля от повреждений

25.02 / «Продолжаю линию нескромности»: Валерия предстала перед поклонниками в смелом наряде

09.03 / Агрессивные призраки дома Риддла

07.03 / Инсайдеры рассекретили камеру весеннего флагманского смартфона Huawei P40 Pro

26.01 / Прыгал пожарный, допрыгался глава республики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика