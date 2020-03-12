Депутаты будут разъяснять поправки к Конституции до общероссийского голосования

12.03.2020, 3:54, Разное

Вносимые в основной закон изменения
необходимы, учитывая вызовы сегодняшнего дня и запросы общества, заявил Володин. При этом базовые
принципы и ценности отечественной Конституции, заложенные в первой, второй и
девятой главах, остаются прежними. “До всероссийского голосования на встречах со своими
избирателями депутаты будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку к
Конституции”, – цитирует Володина РИА Новости.

Апрельский график позволит парламентариям больше общаться с
избирателями. Он спланирован так, чтобы депутаты могли чаще бывать в регионах,
отвечать на вопросы граждан, отметил председатель нижней палаты.

На пленарном заседании в среду, 11 марта, Госдума приняла в
окончательном чтении законопроект о конституционных изменениях. Поправки
касаются социальных обязательств государства, вводятся новые требования для
высших чиновников и президента, акцент делается на воспитании
подрастающего поколения.

Также депутаты одобрили инициативу об обнулении
президентских сроков после общероссийского голосования. Однако этот пункт должен
утвердить Конституционный суд.

После принятия Госдумой поправки направят
на рассмотрение Совета Федерации. В случае одобрения сенаторами закон будет
вынесен на общероссийское голосование. Оно запланировано на среду, 22 апреля.
Этот день станет нерабочим. Только после одобрения большинством граждан
президент Владимир Путин подпишет закон.



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