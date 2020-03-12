Ulefone выпустит «неубиваемый» смартфон на ОС Android 10

12.03.2020, 3:42, Новости дня

Сегодня стало известно о скором выходе нового прочного смартфона под названием Armor X7.

Главным преимуществом данной “неубиваемой” модели является то, что в ней применят современную платформу Android 10. Вместе с тем в компании Ulefone уже подтвердили принадлежность к современной оболочке. Новинка получит модуль бесконтактной оплаты, а также физическую клавиатуру. Первые слухи о выходе аппарата появились в начале года. Новинка обладает мощным 4-ядерным процессором MediaTek и 2 гигабайтами ОЗУ.

Размер постоянной памяти смартфона составил 16 гигабайт. Основная камера получила одинарный модуль на 13 мегапикселей, тогда как передний датчик 5 мегапикселей. Аппарат имеет предельный уровень прочности IP69K, позволяющий выдерживать силы удары и перепады температур. Цена смартфона Armor X7 пока не объявлена.



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