Инсайдер показал фотографии чехла для флагмана Huawei P40 Pro

12.03.2020, 3:42, Новости дня

Инсайдеры продемонстрировали снимки защитного чехла для много смартфона Huawei P40 Pro.

Особый интерес к показанным фотографиям выражен в том, что аппарат до сих пор не анонсирован китайским брендом. Вместе с тем по снимкам можно увидеть, что флагманский смартфон Huawei P40 Pro имеет основную камеру с прямоугольным блоком для пяти объективов. Главный датчик камеры 52 мегапикселя.

Вместе с тем производитель не называет никаких технических параметров флагмана Huawei P40 Pro, но ранее специалисты озвучили приблизительные характеристики, подтверждающие высокую мощность аппарата. Ранее в компании объявили, что официальный выход новых моделей Huawei P40 и P40 Pro пройдет 26 марта, когда объявят и другие параметры.