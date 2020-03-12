Открыт новый вид глубоководных рыб

12.03.2020, 3:42, Новости дня

Научные специалисты сообщили, что в ходе проведенного недавно исследования им удалось открыть новый вид глубоководных рыб. Представители данного вида вынашивают потомство во рту.

Известно, что большинство рыб мечут икру вовне, оставляя молодь развиваться самостоятельно. Также есть некоторые виды, которые хранят оплодотворенные икринки, а иногда и мальков, прямо у себя во рту. Недавно эксперты из Музея зоологии Мичиганского университета поделились результатами своих наблюдений за рыбами на глубине около 500 метров у берегов Пуэрто-Рико. Там исследователи обнаружили новый вид глубоководных рыб, представители которого вынашивают потомство во рту.

Ученые предполагают, что причиной такого способа вынашивания является среда, в которой обитают рыбы. Такой способ позволяет защищать потомство от хищников.



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