Смартфон Huawei Enjoy 9 Plus продолжает дешеветь в Китае

12.03.2020, 3:42, Новости дня

Смартфон Huawei Enjoy 9 Plus является одним из самых продаваемых на внутреннем рынке Китая, однако производитель объявил о снижении ценника на модель.

Напомним, выход смартфона состоялся осенью прошлого года и изначально девайс был доступен по цене 244 доллара. Однако уже в 2020 году ценник снизился до 160 долларов. Вместе с тем теперь покупатели могут приобрести смартфон Huawei Enjoy 9 Plus по еще более доступной цене в размере 140 долларов. В данном случае аппарат имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной памяти.

Кроме того, смартфон имеет 6,5-дюймовый экран с высоким разрешением, а также встроенный чип система Kirin 710. На тыльной стороне смартфона сдвоенная камера на 13+2 мегапикселя. Емкость батареи гаджета Huawei Enjoy 9 Plus равна 4000 мАч.