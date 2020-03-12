Мнение: Вайнштейна за харассмент приговорили к смерти в тюрьме…

12.03.2020, 3:41, Разное

Суд штата Нью-Йорк приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным по двум пунктам обвинения — изнасилование в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006 году.

Для 67-летнего и больного Вайнштейна 23 года тюрьмы равносильны смертному приговору. На свободу он уже вряд ли выйдет.

Мужская половина человечества получила урок: бойтесь женщин!

Будущее за импотентами и кастратами? Только им не грозит участь Вайнштейна?

Фотография Харви Вайнштейна отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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