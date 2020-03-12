Приговоренного к 23 годам тюрьмы Вайнштейна госпитализировали

12.03.2020, 3:28, Новости дня

Осужденного на 23 года тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии 67-летнего американского продюсера Харви Вайнштейна госпитализируют из-за проблем с сердцем спустя несколько часов после вынесения приговора, передает Reuters.

Официальный представитель продюсера сообщил, что Вайнштейн в течение продолжительного времени жаловался на боли в груди, передает ТАСС.

Уточняется, что продюсер отправится в нью-йоркскую больницу «Бельвью».

В среду суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Его оправдали по трем пунктам, в том числе по более серьезным эпизодам. Вайнштейн прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках. На суде продюсер заявил, что «глубоко раскаивается», а также отметил, что «находится в полном замешательстве», поскольку «близко дружил» с женщинами, обвинившими его в изнасиловании.



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