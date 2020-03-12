Генсек ООН призвал мир объединиться для победы над коронавирусом

12.03.2020, 3:14, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с посланием к властям всех государств мира в связи с объявлением о пандемии коронавируса COVID-19.

Гутерриш заявил, что сегодняшнее заявление главы Всемирной организации здравоохранения о мировой пандемии нового коронавируса «является призывом к действию – для всех, везде». Генсек ООН также назвал заявление Тедроса Адханома Гебреисуса «призывом к ответственности и солидарности» всех стран и всех народов Земли.

«Когда мы боремся с вирусом, мы не можем позволить страху стать вирусным. Все вместе мы все еще можем изменить ход этой пандемии… Лучшие ученые говорят нам, что если страны будут обнаруживать, проверять, лечить, изолировать, отслеживать и мобилизовать людей, мы сможем многое сделать для уменьшения распространения вируса», – подчеркнул Гутерриш.

Генсек ООН призвал власти всех стран активизировать усилия в борьбе с пандемией.

«Мы должны проявить солидарность с самыми уязвимыми: пожилыми и больными людьми, людьми, у которых нет доступа к надежной медицине и находящимися на грани нищеты», – добавил глава Организации объединенных наций, пообещав, что все государства могут рассчитывать, в борьбе с вирусом, на ООН.

«Давайте совместно преодолеем эту общую угрозу», – говорится в обращении Гутерриша.