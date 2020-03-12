Reuters: Белый дом приказал Минздраву США засекретить заседания по коронавирусу

12.03.2020, 3:14, Новости дня

Белый дом приказал руководству Министерства здравоохранения и социального обеспечения рассматривать содержание совещаний на высшем уровне по поводу вспышки коронавируса в качестве секретной информации, что является необычной мерой ограничения информации о действиях, предпринимаемых властями США для борьбы с пандемией. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в администрации Трампа.

Представители администрации говорят, что с середины января в зале заседаний с высоким уровнем секретности, расположенном в здании Министерства здравоохранения и социального обеспечения, состоялись десятки секретных совещаний по таким темам, как масштаб инфицирования, введение карантинов и ограничений на поездки и проч.

Сотрудники, не обладающие допуском к государственной тайне, включая некоторых правительственных экспертов, не участвовали в межведомственных совещаниях и видеоконференциях, утверждают источники.

«У нас были очень важные люди без допуска к гостайне, которые не смогли прийти. Эти совещания не должны быть секретными. Это было ненужно», – сказал один из собеседников Reuters.

По словам источников, решение о засекречивании совещаний было принято по инициативе Совета национальной безопасности, члены которого дают президенту рекомендации по вопросам безопасности. «Это [распоряжение] пришло напрямую из Белого дома», – говорит источник.

Настойчивость администрации в стремлении засекретить совещания в Минздраве, о чем ранее не сообщалось, привела к сокрытию определенной информации и могла потенциально задержать принятие ответных мер по борьбе с вирусом. На данный момент в США коронавирусом заразились более 1000 человек, 30 из них умерли.

Представители администрации, которые общались с Reuters на условиях анонимности, сообщили, что не могут передать содержание совещаний в Минздраве, так как теперь это является секретной информацией.

Оппоненты подвергают администрацию Трампа критике за то, что они считают «задержкой реагирования» на пандемию коронавируса, и отсутствие открытости, в том числе – за отстранение экспертов и предоставление вводящей в заблуждение или неполной информации. Представители штатов и муниципалитетов также жаловались на то, что их держат в неведении относительно важной информации о мерах, принимаемых федеральными властями.

На совещаниях, в том числе, присутствовали министр здравоохранения и социального обеспечения Алекс Азар и глава его аппарата Брайан Харрисон, сообщили источники. Азар и Харрисон выступали против засекречивания содержания совещаний, добавили собеседники агентства.

Пятый источник, знакомый с содержанием совещаний, рассказал, что сотрудников Минздрава часто не информировали о развитии ситуации с коронавирусом, так как у них не было соответствующего допуска к гостайне. По его словам, ему сказали, что совещания были засекречены «потому, что это имеет отношение к Китаю».

Один из представителей администрации предполагает, что засекречивание совещаний было предпринято не в целях защиты национальной безопасности, а для удержания информации в узком кругу и для предотвращения утечек в прессу.