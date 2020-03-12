Эксперты назвали аутсайдеров авторынка в прошедшем зимнем сезоне

12.03.2020, 3:07, Разное

Специалисты перечислили наименее популярные автомобили на российском рынке по итогам зимнего периода. Как известно, у каждой компании есть как бестселлер, так и менее успешная модель.
Аналитики составили отчет по продажам за период декабря 2019 – февраля 2020 года. В список попали транспортные средства, проданные не более 3 раз. Базой рейтинга являлись новинки, оснащенные бензиновыми двигателями: еще одним важным условием являлось приобретение со стороны физлиц. Оказывается, в рейтинг попало сразу 10 автомобилей. Стоит помнить, что не каждая модель является заведомым аутсайдером, так как некоторые авто изначально ориентированы на самый премиальный сегмент, поэтому ограниченные реализации никого не должны удивлять.

Эксперты также назвали несколько моделей, которые не ожидали увидеть в списке. Машины регулярно пользовались большим интересом со стороны автолюбителей, из-за чего причину плохих реализаций назвать очень сложно.



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