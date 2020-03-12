Названы последствия объявления коронавируса пандемией для рынка нефти

12.03.2020, 2:59, Новости дня

В результате объявления коронавируса пандемией может произойти дальнейшее снижение цен на нефть, которые уже достигли критических значений для отрасли, сообщил бывший министр энергетики Аргентины, основатель консалтинговой компании в энергетике Apud&Asociados Эмилио Хосе Апуд.

«Да, конечно. По мере ухудшения ситуации с пандемией (коронавируса) экономическая активность все больше будет подвержена негативному влиянию в части транспорта, торговли, производства и оказания услуг», – приводит его слова РИА «Новости».

Апуд отметил, что до настоящего времени падение спроса на энергоносители составляло 20%, однако в случае обострения ситуацию оно продолжится и дальше. В результаты цены на нефть упадут еще больше, особенно если компании будут наращивать добычу, сказал аналитик.

Он подчеркнул, что нынешнее снижение цен уже можно считать критическим для отрасли. «Эти цены истощают запасы, снижают возможность инвестирования и повышают затраты на производство», – сказал экс-министр энергетики.

В ходе торгов на Лондонской бирже в среду вечером нефть марки Brent снижалась до 35,78 доллара за баррель.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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