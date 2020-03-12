DS – позитивные и конструктивные — министр обороны Турции о переговорах с Россией по Идлибу

12.03.2020, 2:56, Новости дня

Россия и Турция продолжают вести переговоры по разрешению конфликта в сирийской провинции Идлиб, и министр обороны Турции назвал эти обсуждения «позитивными и конструктивными», пишет Daily Sabah. Стороны обсуждают способ патрулирования зоны безопасности, когда Турция будет наблюдать за ней с северной стороны, а РФ — с южной.


Reuters

Министр обороны Турции назвал нынешние переговоры между Анкарой и Москвой «позитивными и конструктивными», пишет Daily Sabah. «До нынешнего времени ситуация была спокойной, — приводит его слова издание. — Мы надеемся, что перемирие будет постоянным, что кровопролитие будет впредь прекращено, что стабильность установится как можно быстрее, чтобы сделать возможным возвращение наших сирийских братьев к себе домой на безопасной и добровольной основе».

По заверению министра, Турция выполнила все свои обязательства и ожидает того же от России. При этом переговоры продолжаются. В том числе министр обороны Турции поговорил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

В частности, стороны смогли договориться о проведении патрулирования в Идлибе. По мнению экспертов, это должно помочь обеспечению безопасности в регионе, предотвратить удары по гражданским лицам. Так, турецкие военные будут вести патрулирование к северу от коридора безопасности, который установлен по одному из шоссе Идлиба, а российские — к югу.  

Из-за военных действий в этом регионе Турцию наводнили беженцы. Сейчас Турция принимает на своей территории 3,7 миллионов сирийских беженцев, и её возможности исчерпаны, уверяют турецкие чиновники. Как пишет Daily Sabah, турецким военным приходится находиться на сирийской земле, чтобы защищать население и предотвратить продвижение сил Дамаска. Несмотря на это, Анкара старается вести переговоры с Россией, пытаясь найти политическое решение конфликта. 



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