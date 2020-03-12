“Нарисуй для Эрмитажа”: Евгений Стычкин, Зара и другие звезды поддержали флешмоб в поддержку детей с дислексией

12.03.2020, 2:54, Разное

Дислексия – довольно распространенная особенность восприятия, при которой у детей возникают трудности в обучении по традиционной системе, но при этом могут проявиться таланты в искусстве, науке и других сферах. Стив Джобс, Ричард Брэнсон, Заха Хадид, Кира Найтли и Том Круз – вот лишь небольшое число людей с дислексией, чьим талантом восхищается весь мир. Привлечь внимание к этой особенности в России решили с помощью конкурса “Ожившие буквы”, в котором смогут поучаствовать дети с дислексией.

Для этого необходимо до 15 марта направить рисунок ребенка и рассказ о том, как он справляется с дислексией на почту: [email protected] Авторы пяти лучших рисунков и работ поедут в Санкт-Петербург и получат награды в Эрмитажном театре Государственного Эрмитажа.

В поддержку конкурса выступили звезды шоу-бизнеса, запустившие флэшмоб #нарисуйдляэрмитажа. Зара, Елена Захарова, Ирина Безрукова, Анна Чурина, Евгений Стычкин, Наталья Медведева, Мария Берсенева и другие знаменитости рассказали о том, как живут дети с такой особенностью в своем Instagram.

Если ваш ребенок плохо учится, возможно, дело в дислексии. А если дислексию вовремя диагностировать и правильно ребенка учить, помогать ему, пользуясь образами, а не буквами, ну и так далее, то он может достичь невероятных высот! Не отказывайте своему ребенку в этом. А если дислексия уже диагностирована, то отправляйте работы на конкурс “Ожившие буквы”, и лучшая работа будет награждена 13 апреля в Санкт-Петербурге в Государственном музее Эрмитаж,- рассказал в Instagram актер Евгений Стычкин, который сам охотно делится своим опытом человека с дислексией.

Евгений Стычкин с работой юной художницы и ребенка с дислексией Ксении Пиотровской, дочери Марии Пиотровской, основателя Ассоциации Елена Захарова Зара

Ассоциация родителей и детей с дислексией ежегодно проводит флешмобы с участием известных личностей, цель которых – привлечь внимание общественности и рассказать о дислексии как можно большему числу людей.