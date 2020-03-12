Мнение: Обстрел американской базы в Таджи

12.03.2020, 2:42, Разное

При обстреле американской военной базы в Ираке были убиты 2 американских и 1 британский солдат (по другим данным – "частник"). Еще как минимум 11 американских/британских военных получили ранения различной степени тяжести. Иракские военные заявили, что у них потерь нет, так как на это базе сидят только иностранные войска.

Обстрел базы Таджи к северу от Багдада осуществлялся с помощью кустарной РСЗО установленной на грузовичок KIA. Подъехали, выпустили 15 ракет, бросили машину и свалили. Как в свое время заметил Хасан Насралла, если американцы не уходят с Ближнего Востока вертикально, они уходят горизонтально.



Можно заметить, что одна ракета по каким-то причинам не сработала.

В ближайшее время возможна новая эскалация в Ираке

PS. Тут подсказывают, что 11 марта 1957 года родился Кассем Сулеймани. Киселев ЖПГ.

PS2. Сообщают, что в отместку за обстрел Таджи, американцы бомбили иранских прокси в районе Абу-Кемаля.