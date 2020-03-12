Отменен ЧМ по фигурному катанию

12.03.2020, 2:28, Новости дня

Из-за эпидемии коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года, который планировалось провести с 18 по 22 марта в канадском Монреале, сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В заявлении ISU говорится, что союз, а также Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) «беспокоятся о здоровье и безопасности спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтеров и зрителей», передает ТАСС.

Комментируя решение об отмене ЧМ, российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что ситуация с распространением коронавируса беспокоит весь мир.

«Давно говорила, что надо делать все у нас, всех пригласить бы в Россию, и проведут чемпионат мира через две недели, причем легко», – отметила Тарасова.

Она напомнила, что чемпионат мира ранее отменяли только в 1961 году, когда в авиакатастрофе разбилась сборная США.

«В мире сейчас волнительно, хотя мне кажется, что от туберкулеза и от рака погибает больше народа, чем сейчас от коронавируса. Да, не выяснили, как с ним бороться, пусть пока выясняют, но, видимо, без чемпионата мира», – добавила тренер.

Как информирует пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года состоится не ранее октября 2020 года. 

В женском одиночном катании в составе сборной РФ должны были выступить победительница финала Гран-при и чемпионка Европы Алена Косторная, серебряный призер финала Гран-при и ЧЕ Анна Щербакова и бронзовый призер финала Гран-при и ЧЕ Александра Трусова. В мужском одиночном катании – Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. В соревнованиях спортивных пар – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

В среду Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Болезнь выявлена в 114 странах. Число стран, где обнаруживают инфекцию, увеличивается ежедневно. По последним данным, заболели более 118 тыс. человек.

Ранее в Канаде отменили женский чемпионат мира по хоккею.



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