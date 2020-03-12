Депутат Наталья Поклонская высказала свое мнение о подарках в Госдуме

12.03.2020, 2:07, Разное

Депутат Наталья Поклонская рассказала, что ей дарили подарки в Госдуме. Политик прокомментировала свое отношение к различным презентам и ухаживаниям со стороны коллег.
Депутат делится с журналистами, что подарки ей преподносили разные, в том числе и дорогие ювелирные украшения. Бывало, дарили и что-то необычное, например, однажды вручили в качестве презента пальму. Экс-прокурор Крыма считает все это именно подарками, а не взяткой, если вещь дарится ей как женщине, а не как должностному лицу за работу.

Наталья Поклонская думает, как в данном случае трудно разделить на подарки для женщины и презенты для депутата. Поэтому политический деятель считает правильным подходить ко всему разумно и решать, принимать или не принимать дары, в зависимости от ситуации.

Рассказала депутат Госдумы и о том, что на работе довольно напряженная атмосфера, и из-за этого ей не нравится там находиться. Наталья Поклонская уточнила, она так шутит, и попросила не обижаться на ее слова.



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