В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля

12.03.2020, 2:06, Новости дня

В Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 прекращается вся торговля, кроме продуктовых магазинов и аптек. Об этом объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Выступление транслировалось по телевидению и в соцсетях, передает телеканал "Россия 24".

"Закрываются магазины, бары, пабы, рестораны, — объявил Конте. — Однако сохраняется возможность доставки на дом. Также закрываются парикмахерские, салоны красоты и все организации, которые не могут обеспечить безопасную дистанцию между посетителями".

Общее число инфицированных новым коронавирусом в Италии достигло 10590. При этом 827 человек умерли. Жителей призывают лишний раз не выходить на улицы. Школы и университеты закрыты на карантин, не работают театры, кинотеатры, музеи. Все массовые мероприятия, в том числе спортивные, запрещены.