Евгения Медведева: на чемпионате мира должен был состояться мой комментаторский дебют

12.03.2020, 2:06, Новости дня

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить предстоящее мировое первенство из-за распространения коронавируса COVID-19.

"Очень грустные новости. Знаю, как расстроены участники, – написала Медведева в Instagram. – У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований.

Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз! Wash a your hands", – подытожила фигуристка.

 

 

 

 

 

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Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 11 Мар 2020 в 1:52 PDT

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 114 странах. Заболевших при этом уже порядка 119 тысяч человек, из которых более 4290 скончались.



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