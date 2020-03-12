В Вашингтоне ввели режим ЧС из-за коронавируса
12.03.2020, 1:59, Новости дня
В столичном округе Колумбия в США введен режим чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса. Об этом объявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.
«Я объявляю одновременно режим чрезвычайной ситуации и режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в Вашингтоне, округе Колумбия», – приводит ее слова ТАСС.
Боузер заявила, что данная мера является «в значительной степени административной», она позволит предпринимать действия и финансировать мероприятия, необходимые в связи с распространением COVID-19.
Власти американской столицы рекомендовали отменить или перенести все не представляющие особой важности массовые мероприятия, на которых ожидается присутствие более 1 тыс. человек.
По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1 тыс. 162, умерли 37 человек.
По информации Reuters, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Режим ЧС позволит американскому лидеру выделить федеральные средства на борьбу с вирусом, в противном случае их бы пришлось запрашивать дополнительно через Конгресс.
Ранее на этой неделе в США появилась первая карантинная зона.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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