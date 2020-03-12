Мнение: Тупость

12.03.2020, 1:44, Разное

Министр финансов России Антон Силуанов — сегодня, 11 марта:

"Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи, которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты".

Дремучее мышление наших экономических властей не устает удивлять…

Для чего другие страны используют нефтяные фонды? Либо что бы раздавать деньги населению напрямую (например, фонд Аляски), либо чтобы инвестировать в нормальные рыночные инструменты, обеспечивая хорошую доходность (фонд Норвегии, арабы) — чтобы эти поступления заменили потерю нефтедолларов, когда кончатся запасы «черного золота»…

И только мы копим деньги и никуда их не инвестируем, тупо ждем «черный день».

И вот – дождались. И теперь с триумфом объявляем, что у нас куча резервов…

Все страны мира понимают, что в случае экономических проблем есть много гибких рыночных инструментов — госзаймы, изменение бюджета, ставок, денежной политики, курсов валют и т. д. Которые помогут выбраться из самой сложной ситуации. Мы ничего этого не знаем и не хотим.

Мы гордимся тем, что каждый год «замораживаем» несколько процентов ВВП в бюджетных резервах. Никто так не делает, потому что это откровенная глупость — прямой вычет из уровня жизни людей и из экономического роста. Но мы используем этот инструмент и только его. Еще и гордимся тем, что у нас больше других таких неиспользуемых, омертвленных «резервов»…

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