Мнение: О пандемии коронавируса

12.03.2020, 1:42, Разное

Итак, ВОЗ признала очевидное: развитым и демократическим странам мира не удалось справиться с новым заболеванием, опираясь на уже имеющийся и в целом положительный опыт Китая. В итоге…

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией «может быть охарактеризована как пандемия». Он отметил, что за последние две недели число случаев заражения за пределами Китая увеличилось в 13 раз, а количество стран, в которых зафиксировали вспышку, утроилось. Тедрос Гебрейесус также уточнил, что к настоящему моменту в мире более 118 тыс. заражённых, 114 стран, где зафиксировали вспышку, и свыше 4 тыс. погибших.

Рынки на это сообщение отреагировали предсказуемо – падением. Подешевела нефть, упали фондовые индексы, задёргались валютные курсы. Инвесторы готовятся к худшему.

Российские власти тоже в своём репертуаре. Несмотря на все риски, #Кремль пока не планирует сокращать масштаб массовых мероприятий по случаю празднования Дня Победы 9 мая 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По-прежнему пока никаких планов [сокращать массовые мероприятия] нет. Будем смотреть по ситуации, но пока подготовка идет своим чередом», — сказал он.

Помнится, 1 мая 1986 года в Киеве тоже не стали отменять массовые мероприятия, старательно замалчивая Чернобыльскую катастрофу. Хотя нормы радиации в украинской столице были превышены в сотни раз. О проблеме на Чернобыльской АЭС люди узнали только 14 мая, когда для многих было уже поздно…

Да, нынешняя власть старательно, хотя и не слишком умело, копирует лекала #СССР. Но зачем же настолько буквально?