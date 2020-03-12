Мнение: Не смог задержать мошенника – ворюга жены испугался и убежал

12.03.2020, 1:35, Разное

Звонит в дверь мужик. Открываю. Стоит в робе Мосэнерго дядька. У него и нашивка на рукаве и сзади на спине “Мосэнерго”. Сует мне в лицо удостоверение. Соседям – тоже.

– Здравствуйте, я – сотрудник Мосэнерго. Сегодня вам меняем счетчики-автоматы. Стоимость 5700 – замены трех автоматов.

– Сколько? – спрашиваю. – Чего так дорого? Автомат в магазине стоит 200 рублей.

– Это очень дешево! – выкрикивает он. – Завтра мы уже не придем, и придется вам звонить для замены электрику.

– Так, секунду, – говорю, – я сейчас жене позвоню. Она знает, когда замена счетчиков здесь, в этой квартире, по плану. Ей, наверное, говорили, что вы придете. А мне – нет. Никто не говорил. И в Мосэнерго тоже надо, конечно, позвонить.

– Звоните, – говорит дядька.

Соседи тем временем попрятались.

Я выхожу с телефоном с видеосвязью в коридор.

– Привет, – говорю жене, – тебе не сообщали, когда Мосэнерго должно придти на эту квартиру менять автоматы? 5700 хотят за замену.

Она сходу:

– Что?! А ну покажи мне этого типа! Это мошенники!

Я поворачиваю телефон к нему. Он видит жену, ее сердитый взгляд, выбегает сразу к лифту, потом кидается к лестнице и по ней бежит вниз. Слышен только топот шагов.

Тут вылезает соседка:

– Я позвонила в Мосэнерго. Замена автоматов бесплатная по инвестиционной программе. Никто ничего не платит. Это мошенник!

– Да я уже понял, – говорю. – Но удостоверение у него, форменная одежда.

– Надо было ловить.

– Не успел.

И правда, не успел. Он так быстро бежал.

Теперь жалею, что ему жену показал с сердитым лицом. Он так стремительно убегал, будто за ним уже наряд полиции гонится. Ну да, жена, если сердится, это страшно обычно. Лева побаивается маму, жаловался на днях. “Если мама запретила мультики и телефон на неделю, то ты их не скоро увидишь, папа”. Одни люди с возрастом становятся строгими. Другие – наоборот, как я, мягче и добрее. Это не зависит от размягчения мозга, как кто-то может подумать. Мозг в норме. Но люди становятся совершенно разными, прожив вместе многие-многие годы. Настолько, что даже вместе жить не могу. Живут то там, то вместе, то на другой квартире, то опять по отдельности. Жалею, что не успел поймать афериста. Было бы у меня +100 баллов к карме добрых дел.

Жена потрясающая у меня – умная, красивая, строгая. Вот только я ее совсем не слушаюсь и не воспринимаю всерьез. Для меня она – все та же маленькая девочка 20 с небольшим лет, какой я ее встретил давно. Не представляю уже, что мы сможем опять жить вместе. Вряд ли, конечно. Мне кажется, это нереально. Хотя самые близкие люди друг для друга все так же. Да еще Лева – наше общее сердечко – у нас на двоих. А вдвоем и мошенников ловить сподручнее было бы… Но, похоже, придется новую двадцатилетнюю растить с нуля. Потом еще одну, и еще, и еще. Судьба!

Телеграм-канал черного и актуального юмора и актуальных событий RovegoSteb: http://t.me/rovegosteb