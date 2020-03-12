США нанесли авиаудары по базе на границе с Сирией

12.03.2020, 1:28, Новости дня

Неопознанные самолеты в среду нанесли удар в Сирии, в районе Бу-Кемаль, на границе с Ираком, передает Reuters. Телеканал Sky News Arabia в свою очередь сообщает, что авиаудары нанесли американские военные.

«Американская авиация наносит удары по базе [иракского народного] ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар», – передает РИА «Новости» сообщение Sky News Arabia.

Государственный телеканал Сирии Ikhbariya сообщает, что авиация «неустановленной принадлежности» наносит авиаудары по сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП «Аль-Букемаль». По данным канала, в результате авиаудара нанесен материальный ущерб.

В среду военная база Таджи в Ираке, где размещаются силы возглавляемой США международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (запрещена в РФ), подверглась ракетному обстрелу. На базу попали более 15 небольших ракет. Сообщалось, что в результате погибли два американских гражданина и один британец, еще 12 бойцов коалиции ранены.



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