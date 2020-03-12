Мнение: Трафик

12.03.2020, 1:18, Разное

Анализ биг даты пекинского трафика показывает, что рабочие поездки населения столицы Китая близки к восстановлению. Однако по выходным дням трафик крайне низкий по сравнению с "обычным".

Это свидетельствует о том, что потребительская активность населения Пекина всё ещё крайне низкая – именно в выходные люди в мегаполисах в основном делают покупки на неделю, идут в развлекательные центры. Торговый и досуговый сектор пекинской экономики – крайне важные с точки зрения оборачиваемости средств и налоговых поступлений – все еще стагнируют и пока даже неясно, когда ситуация начнет выправляться.

Выход из эпидемии, по всей видимости, так и будет происходить – неравномерно. Целые отрасли экономики после того, как эпидемия пройдет, будут находиться в руинах, которые предстоит восстанавливать достаточно долго.