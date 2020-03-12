Эксперт рассказал об уловках разведчиков для манипулирования людьми

12.03.2020, 1:07, Разное

Эксперт рассказал, что разведчики используют различные уловки для манипулирования людьми. Существует множество приёмов, некоторые из них упоминаются в книге Александра Корсуна.
Писатель информирует, что специально подготовленные люди, профессией которых является добыча информации, собирают все сведения об интересующем их человеке. Сюда входит весь перечень конфиденциальных данных, включая имя, фамилия, адрес, близкие родственники, друзья, а также место учёбы или работы. В круг интересов включают также марку автомобиля, увлечения и сведения, которые можно использовать в качестве компрометирующего материала.

В книге «Манипулирование людьми» описываются приёмы управления мужчинами и женщинами, причём на уровне сознания. Разведчик часто переспрашивает собеседника, делая вид, что не расслышал его, и это позволяет получить дополнительную информацию. Иногда крайне эффективна показная незаинтересованность с целью привлечь внимание. В ряде случаев манипулятор оказывает собеседнику ложное уважение или влюблённость, чтобы усыпить его бдительность. Разведчики могут специально пробуждать в людях чувство вины, причём для этого они используют различные эмоции.



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