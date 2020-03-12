Ученые рассказали о необходимости повышения тестостерона

12.03.2020, 0:59, Новости дня

Команда сотрудников Кембриджского университета в Великобритании заявила, что женщинам не всегда необходимо повышать уровень тестостерона, ведь его высокий уровень увеличивает риск диабета 2 типа.

Британские ученые провели масштабное исследование, направленное на изучение влияния высокого уровня тестостерона на здоровье женщин и мужчин. Оказалось, повышение уровня тестостерона благоприятно влияет на здоровье мужчин. А вот женщины с его высоким уровнем также сталкиваются с огромным количеством проблем. Так, например, тестостерон повышает у женщин вдвое вероятность развития синдрома поликистозных яичников. Также риск развития диабета у женщин с высоким уровнем тестостерона повышен на 37%.

Известно, что у мужчин высокий уровень тестостерона снижает риск развития диабета второго типа на 14%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек, вылечились 3996

11.03 / Глава минфина Эстонии объявил о начале экономического кризиса

28.01 / Guardian – ООН проверит Испанию на бедность

29.01 / Роналду поделился снимком празднования дня рождения своей жены

30.12 / Актер Сергей Бадюк попал в больницу в Таиланде

26.01 / На борту самолета в Иране произошел пожар

18.01 / Центр “Э” установил скрытую камеру в спальне активистки “Открытой России”

21.01 / В Китае подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку

13.01 / «Отставной» папа Римский высказался за сохранение целибата

31.12 / Американским военнослужащим запретили использовать TikTok

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика