Ученые рассказали о необходимости повышения тестостерона

12.03.2020, 0:59, Новости дня

Команда сотрудников Кембриджского университета в Великобритании заявила, что женщинам не всегда необходимо повышать уровень тестостерона, ведь его высокий уровень увеличивает риск диабета 2 типа.

Британские ученые провели масштабное исследование, направленное на изучение влияния высокого уровня тестостерона на здоровье женщин и мужчин. Оказалось, повышение уровня тестостерона благоприятно влияет на здоровье мужчин. А вот женщины с его высоким уровнем также сталкиваются с огромным количеством проблем. Так, например, тестостерон повышает у женщин вдвое вероятность развития синдрома поликистозных яичников. Также риск развития диабета у женщин с высоким уровнем тестостерона повышен на 37%.

Известно, что у мужчин высокий уровень тестостерона снижает риск развития диабета второго типа на 14%.