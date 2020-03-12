Исследование: Нервные и мышечные клетки ускоряют развитие друг друга

12.03.2020, 0:59, Новости дня

Стало известно, что специалисты разработали платформу, на которой можно одновременно выращивать культуру нейронов и искусственные мышцы. Оказалось, клетки способны ускорять развитие друг друга.

Сегодня технологии позволяют ученым создавать гибридные механизмы, которые состоят из «железа» и живых мышечных клеток. Данный прием используется в биоинженерии и робототехнике для создания подвижных модулей в небольших масштабах. В живых организмах мышцы всегда сопряжены с нервными клетками, поскольку они развиваются в тесной связи друг с другом. Сотрудники Иллинойского университета в Урбане-Шампейне создали платформу, на которой можно легко выращивать одновременно нейроны и образцы тканей.

Вещества, которые выделяли мышечные клетки, ускорили формирование электрической активности и ее синхронизацию между нейронами.   



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