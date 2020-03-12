Анонс нового планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite ожидается в ближайшее время

12.03.2020, 0:59, Новости дня

В Сети появились подробности о новом не анонсированном планшете Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Вместе с тем устройство предложено в базе Национальной комиссии по связи Тайваня под кодом SM-P615. Сообщается, что данная новинка получит беспроводный модуль Bluetooth 5.0. Некоторые источники указывают на то, что данная новинка также сможет похвастаться улучшенным восьмиядерным процессором Exynos 9611, который функционирует с 4 гигабайтами ОЗУ. Размер постоянной памяти в продвинутой комплектации планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite составляет 128 гигабайт.

Кроме того, новая модель может получить дисплей с узкими рамками, что придаст устройству более привлекательный дизайн. Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite имеет современную операционную систему Android 10.



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