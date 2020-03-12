Появились сообщения о закрытии магазинов в Польше из-за коронавируса

12.03.2020, 0:59, Новости дня

Все крупные торговые центры Польши закрываются из-за вспышки коронавирусной инфекции, сообщают местные жители. По словам очевидцев, в магазинах выстраиваются очереди.

«В Польше закрываются ВСЕ крупные торговые центры. Очень неожиданно, но пока это только слухи от сотрудников из администрации и продавцов», – сообщила в Facebook Светлана Григорьева, проживающая в городе Катовице на юге Польши.

Она опубликовала фотографию из супермаркета в городе Гливице, показав многометровые очереди в кассу.

«СМИ сообщают, что сегодня все закупаются на суммы не меньше 400 злотых (около 8 тыс. рублей)», – добавила автор публикации.

Накануне власти Польши решили на две недели закрыть все образовательные учреждения.

По данным на среду, в Польше зафиксировано 25 случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и отменили все массовые мероприятия.

Добавим, что в среду в Италии из-за риска распространения коронавируса была прекращена вся коммерческая деятельность: закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, не работают бары и рестораны.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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