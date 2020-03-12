Мнение: Нашим болельщикам коронавирус не страшен?

12.03.2020, 0:54, Разное

Из-за угрозы распространения коронавируса Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале на следующей неделе.

В России пока еще нет окончательного решения пускать зрителей, к примеру, на футбольные матчи премьер-лиги, и хоккейные баталии в плей-офф КХЛ, хотя митинги Собянин уже запретил. И после запрета массового скопления митингующих, проводить спортивные мероприятия зрителей вроде бы неприлично. Или на верху решат, что российским болельщикам коронавирус не страшен?

Фотография отсюда