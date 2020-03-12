Личное: Что делать Оксане Самойловой?

12.03.2020, 0:50, Разное

У меня всё никак не идёт из головы недавнее заявление Оксаны Самойловой.

«Я просто не хочу просыпаться в этот мир».





Фото: Соцсети

Да, именно так и сказала. Прочитав это, мне стало интересно: а на каком таком основании ты не хочешь? Разве мать четырёх маленьких детей имеет право на «не хочу просыпаться»?

Писечка, которой быдло-мужик двинул по роже, может позволить себе размазывать сопли по филлерам щёк в Эскортограме, впадать в депрессию и «не хотеть просыпаться в этот мир».

Мать на такую эмоциональную распущенность права не имеет!

Мать не имеет права на любовную драму, депрессию и суицидальные мысли. Хочешь — не хочешь, вставай, овца, с кровати, принимай душ и иди любить своих детей, забыв про всё!

Вот что такое — мать.

Многие наши бабы — это, прежде всего, дырки, которые чувствуют себя разбитыми, подавленными, несчастными, когда возникают проблемы в отношениях с членом.

Девки, да разве ж это важно? Дети ваши здоровы? Родители — более-менее нормально? Чего вам ещё надо для счастья? Чтобы член не хамил и бил по роже, что, кстати, подозреваю, и случилось с Самойловой?

Так разведитесь! В чём проблема-то?

Для Самойловой — так, вообще, ни в чём! Была бы умной — наняла бы зубастого адвоката, отсудила бы половину совместно нажитого и хорошие алименты и растила детей в комфорте и любви. Без пьяного папаши рядом, который гоняет дочку за пивом и называет свинотой.

Логично же, да? Но только не в стае куриц, где петух — центр вселенной. Залез на тебя петух? День удался! Насрал на голову? Можно и поплакать от обиды, а вот уйти — нет, никак нельзя! Некуда!

Девки, всегда есть, куда уйти. Вы тупо ссыте.

Не надо ссать.

А вы были в отношениях, в которых вам было плохо и не хотелось «просыпаться в этот мир»? Чем дело кончилось?