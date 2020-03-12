Демократы в Сенате представили собственный комплекс экономических мер в связи с коронавирусом

12.03.2020, 0:32, Новости дня

Лидеры Демократической партии в Сенате представили в среду собственный комплекс экономических мер, чтобы помочь жителям США справиться с последствиями вспышки коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате.

Помимо Шумера, над составлением предложения работали восемь сенаторов, в том числе влиятельный сенатор-демократ Ричард Дурбин, вице-председатель Комитета по ассигнованиям Рон Уайден, Бен Кардин и Патрик Лихи.

Среди мер, предлагаемых демократами – создание страховых фондов по выплате пособия по безработице для возмещения зарплат, потерянных людьми за время пребывания в карантине; обязательная оплата больничных сроком от 7 до 14 дней, освобождение от выплаты по некоторым кредитам, включая федеральные студенческие кредиты, и гарантированные государством ипотечные кредиты

Демократы также предлагают оказать помощь малому бизнесу и местной экономике через программу содействия экономической адаптации Управления экономического развития, которая обычно задействуется в случае стихийных бедствий, и выдачу малым бизнесам новых грантов на случай стихийных бедствий.

Также предлагается оказать помощь федеральным транспортным агентствам и главному железнодорожному оператору США – компании Amtrak, которая несет потери из-за снижения пассажиропотока и вынуждена проводить дезинфекционные действия для обеспечения безопасности пассажиров.

Еще одно предложение касается выделения помощи в обеспечении жильем и питанием незащищенных слоев населения, и оказания помощи школам и детским садам.

В случае принятия законопроекта демократов в Сенате, он будет передан на голосование в Палату представителей.