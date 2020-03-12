VOAэкспресс 11 марта 2020

12.03.2020, 0:32, Новости дня

Коронавирус

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ситуация с COVID-19 «может быть охарактеризована как пандемия».

Число заболевших в США превысило 1 тысячу человек, скончались не менее 31. Инфицированные COVID-19 выявлены в 38 из 50-ти штатов. 18 штатов объявили о введении режима чрезвычайного положения. В США отменяют массовые мероприятия, прекратили работу более тысячи школ.

Что из себя представляет этот вирус?

Приговор Вайнштейну

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальную агрессию. Вайнштейн, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера множество женщин, в прошлом году был признан виновным в изнасиловании женщины в гостинице в Нью-Йорке в 2013 году и в принуждении другой женщины к оральному сексу в его квартире в 2006 году.

Праймериз

Во вторник праймериз Демократической партии прошли в шести штатах. Экс-вице-президент США Джо Байден, который еще недавно был на грани прекращения борьбы за президентство, вырвался в лидеры. Он выиграл праймериз в одном из важнейших штатов – Мичигане, а также в Айдахо, Миссури и Миссисипи. Его основной конкурент Берни Сандерс оказался на грани выживания.

Право на аборт

Многие десятилетия вопрос о праве на искусственное прерывание беременности и следует ли считать аборт убийством – один из главных вопросов американской политики. В 1973 году Верховный суд США вынес вердикт, который позволил легализовать аборты.

Но в последние годы противники абортов перешли в наступление. Многие штаты, которыми управляют республиканцы, ужесточили свое законодательство. Борьбу с абортами поддерживает президент Дональд Трамп. А теперь Верховный суд, где консервативные судьи ныне составляют большинство, рассматривает первое за время президентства Трампа крупное дело о праве на аборт.

Обнуление сроков

Что предложил россиянам Владимир Путин в своей речи о поправках в Конституцию? Ксения Туркова – о приеме ложной альтернативы.