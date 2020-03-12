В США мать троих детей Мейвезера найдена в машине мертвой

12.03.2020, 0:30, Разное

В США правоохранительные органы Валенсии (штат Калифорния) рассказали о смерти 40-летней женщины, которая оказалась матерью троих детей Флойда Мейвезера Джози Харрис. Бездыханное тело экс-избранницы боксера обнаружили в ее машине.

О трупе женщины полицию известил неизвестный около 21:30. Правоохранители, сразу же отреагировав на сигнал, прибыли на указанное место, где и нашли многодетную мать мертвой в личном автомобиле, припаркованном на территории ее дома. Стражи порядка проводят расследование инцидента, но на данный момент о причине смерти экс-возлюбленной боксера сведений нет. Следствие склоняется к версии, что это не убийство.

Мейвезер и его ныне покойная избранница состояли в отношениях около 15 лет, начиная с 1995-го. Пара рассталась в 2010 году, и тогда на суде Харрис пожаловалась на рукоприкладство со стороны спортсмена. Боксер два месяца просидел в тюрьме за избиение жены на глазах у детей.

Мейвезер позже выступил с заявлением, возмущаясь, что общественность осуждала его за рукоприкладство, но молчала по поводу увлечения его экс-избранницей запрещенными веществами. Слова боксера Харри назвала клеветой и потребовала моральную компенсацию через суд в размере $20 млн. Процесс по данному иску еще продолжается.

Многодетная мать в свое время строила актерскую карьеру, а потом занялась написанием книги. Произведение Харрис призвано помочь женщинам, пережившим насилие в семье. Мейвезер в 2017 году отправил в нокаут бойца ММА из Ирландии Конора Макгрегора. Теперь спортсмен готов сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.