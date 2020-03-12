ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией, в Украине ввели карантин. Главное за день

12.03.2020, 0:23, Новости дня

ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал сохранять спокойствие и обратился к мировым правительствам с просьбой вместе работать для защиты граждан. “Это возможно”, – отметил он.

Директор ВОЗ подчеркнул, что по состоянию на 11 марта в мире подтверждено 118 тыс. случаев COVID-19 в 114 странах. При этом 90% случаев приходятся на четыре страны (речь о Китае, где в декабре 2019-го началась эпидемия, Италии, Южной Корее и Иране), а в Китае и Южной Корее эпидемия пошла на спад.

В Украине ввели карантин

Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начнут действовать с завтрашнего дня, 12 марта, и продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года. За несколько часов до соответствующего постановления правительства карантин в Киеве ввел мэр Виталий Кличко. Ограничительные меры в столице также начнут действовать с 12 марта и продлятся до конца месяца.

Кроме того, правительство Украины прекратило авиасообщение с Италией и закрыло 170 из 219 пунктов пропуска на украинской границе.

КСУ признал неконституционными некоторые положения закона Зеленского о судебной реформе

Конституционный Суд признал неконституционными положения закона о судебной реформе, внесенного президентом Владимиром Зеленским в августе 2019-го в Раду, относительно сокращения судей Верховного Суда и сокращения уровня судейского вознаграждения.

Совфед РФ одобрил поправки к конституции, предусматривающие обнуление сроков Путина

Совет Федерации РФ одобрил проект поправок к конституции России. Теперь документ будет направлен в региональные парламенты. В случае утверждения Совет Федерации должен еще раз утвердить проект поправок к российской конституции и направить его на рассмотрение в Конституционный суд. После этого документ, предусматривающий обнуление президентских сроков действующего президента России Владимира Путина, может быть окончательно принят по итогам всероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.

Болгарский суд разрешил экстрадировать Левина в Украину

Суд в Болгарии разрешил экстрадировать в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на общественного деятеля из Херсона Екатерину Гандзюк.

В Крыму задержали четырех крымских татар

Российские силовики провели семь обысков в домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. сотрудники ФСБ задержали пять человек – Энвера Мустафаева, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова и Рустема Сейтмеметова. Их увезли в отделение ФСБ, но позже 66-летнего Мустафаева отпустили. Всем задержанным инкриминируют ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Речь идет об организации “Хизб ут-Тахрир”.

Американского продюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальные преступления

11 марта суд в Нью-Йорке приговорил 67-летнего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения за преступления сексуального характера. Присяжные пришли к выводу, что продюсер совершил преступные действия сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловал другую.