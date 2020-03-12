Обмен удерживаемыми лицами, разведение войск. В Офисе президента рассказали, о чем договорились Ермак и Козак

12.03.2020, 0:23, Новости дня

11 марта в  Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства. 

По результатам встречи стороны достигли договоренностей по:

вопросу обмена удерживаемыми лицами. В частности, договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки. Кроме того, оговорено представить в ТКГ окончательно согласованные списки лиц, которые подлежат процедуре взаимного освобождения, включая итоги верификации, проведенной Международным комитетом Красного Креста, с безусловным и беспрепятственным доступом представителей МККК к определенным лицам на территориях Украины и ОРДЛО;
вопросу разведения сил и средств;
вопросу одновременного открытия контрольного пункта въезда-выезда в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье;
вопросу введения консультативного совета.

Стороны договорилась подписать решение трехсторонней контактной группы по внедрению консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате”, – добавили в пресс-службе. 

Это была вторая встреча Ермака и Козака в марте. Предыдущая состоялась тоже в Минске 1 марта. На ней, по данным украинской стороны, обсуждалось взаимное освобождение удерживаемых лиц в формате “всех на всех”. Ермак говорил о планах провести следующий обмен в марте. 

Козак стал заместителем главы администрации президента РФ в январе. На этой должности он курирует украинское направление, чем ранее занимался помощник российского президента Владислав Сурков, сообщали в Кремле.

Ермак говорил, что по его ощущениям, Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем Сурков. “По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение”, – сказал он в феврале.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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