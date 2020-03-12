Новые подробности дела Харви Вайнштейна: за что экс-продюсер собирался убить Дженнифер Энистон

12.03.2020, 0:14, Разное

В распоряжение СМИ попали документы, которые фигурировали в суде. Они раскрывали переписку Харви Вайнштейна с известными магнатами и с его братом Бобом. Одно из заявлений Вайнштейна касалось его отношений с актрисой Дженнифер Энистон. Он призывал… убить ее.

Оказывается, согласно сообщению New York Times, в 2017 году Вайнштейн услышал слухи о том, что Энистон обвинила его в домогательствах. В электронном письме своему представителю Вайнштейн написал: “Джен Энистон должна быть убита”.

Представители New York Times связались с пресс-аташе актрисы Стивеном Хувейном, который рассказал, что Вайнштейн никогда не приставал к Энистон.

Он так и не приблизился к Джен на достаточное расстояние, чтобы прикоснуться. Она никогда не была наедине с ним. Мы понятия не имеем о том письме, в котором он собирался с ней расправиться, – пояснил Хувейн.

Харви Вайнштейн в зале суда, февраль 2020Судебные документы содержали и другие интересные подробности. Боб Вайнштейн был в ярости, узнав, что его брат разговаривал с журналистом портала TMZ, когда находился в рехабе на лечении от сексуальной зависимости. Боб говорил Харви, что тот не в себе и совсем не понимает, какую травму нанес женщинам, с которыми вступал в интимную связь (более 90 женщин в итоге обвинили Вайнштейна в насилии). Брат Вайнштейна также выразил скептицизм по поводу того, что Харви “занимался сексом по обоюдному согласию со всеми этими бедными женщинами-жертвами”.

Боб и Харви ВайнштейнТы заслуживаешь пожизненного за всю жестокость, безнравственность и бесчеловечность, за деяния, которые совершил. Я молюсь, чтобы настоящий ад существовал… И ты в него попал, – писал Боб.

Узнав о том, что его карьере приходит конец, Харви поспешил обратиться к известным медиа-магнатам за помощью, однако никто ему не смог помочь.

К слову, в документах отразилась еще одна пикантная подробность личной жизни экс-продюсера. Бывший обозреватель газеты New York Daily News А. Д. Бенза спросил Вайнштейна, был ли он сам жертвой сексуального насилия. Согласно судебному протоколу, Харви ответил так: “Этот инцидент произошел, когда я был совсем маленьким мальчиком”. Позже он попросил удалить журналиста этот ответ.

Напомним, в конце февраля суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт: бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии. Харви обвиняли в сексуальных преступлениях против более 80 женщин, среди которых известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие. По их словам, Вайнштейн на протяжении многих лет совершал над ними действия насильственного характера. Экс-кинопродюсер своей вины не признал. Во время суда он заявил, что не домогался к своей бывшей ассистентке Мими Хэйли и не насиловал начинающую актрису Джессику Манн – женщины добровольно соглашались на секс с ним, надеясь на карьерные перспективы. И после этого на протяжении нескольких лет поддерживали с ним связь и вели интимную переписку. Манн и ее юристы настаивали, что изнасилование произошло в 2013 году. Мими Хэйли утверждала, что подверглась нападению в том же году, когда Харви пригласил ее к себе домой на Манхэттене.