От одежды авторства Холзи до косметичек от Крыгиной: дайджест fashion-новостей недели

12.03.2020, 0:14, Разное

Bvlgari

Mai Troppo, по мнению Bvlgari, – это то, что вам очень нравится, то, что доставляет вам удовольствие и то, что приносит вам классные ощущения. Кроме того – это новая рекламная кампания – ода жизни, радости и счастью. Замечательный исполнительский состав в лице супермодели Лили Олдридж, британской актрисы и певицы Наоми Скотт и Зендаи, американской звезды сериала HBO “Эйфория”. Кроме дома Bvlgari их объединяет неистовое, смелое и бескомпромиссное отношение к жизни. Главные места притяжения Рима стали декорациями для игры героинь кампании: кто-то прогуливается в часах Octo Roma из розового 18-каратного золота по таинственному балу-маскараду, кто-то выгуливает собак в высокоювелирных украшениях коллекции Bvlgari, кто-то осматривает улицы Рима из окна автобуса в украшениях Diva. Частью рекламной истории также становится суперзвезда, актер и певец Крис Ву, запечатленный в стальных часах Octo за чашкой ну очень сладкого кофе в элегантном кафе.

Sandro

В Санкт-Петербурге открылся первый монобрендовый бутик Sadro по адресу Большой проспект П.С. 57/1. На площади в 167 квадратных метров представлены все новинки коллекции SS 2020, пронизанной духом путешествий. Сердце героини Sandro, как чувствительная камера, подмечает краски и эмоции окружающего мира. Она все еще выглядит, как парижанка, но ее разум где-то далеко в Индии. Яркие цвета и принты в исполнении из хлопковых, льняных и шелковых тканей с добавлением металлизированных нитей органично смотрятся в городе и делают прямую отсылку к индийскому колориту.

Lamoda

К 30-летию легендарной модели кроссовок Nike Air Max 90 и релизу их обновленной версии на онлайн-платформе Lamoda вышел новый лукбук, посвященный стилю 90-х и моде на винтаж. Героинями проекта стали фитнес-блогер Урсула Ким, актриса Даша Мельникова и звезды TikTok – Юля Гаврилина и Валя Карнаухова. Оригинальная модель, выпущенная еще в 90-х, стала частью уличной культуры, оставаясь объектом желания уже для нескольких поколений. В recraft-версии дизайнеры добавили в шнуровку фиксаторы с датами выпуска первой и обновленной детали. В комплекте с кроссовками идут дополнительные шнурки, брендированный брелок и специальные вставки для фиксации стопы.

Geox

Новая модель сникеров Topazio от Geox – для тех, кто чувствует острую необходимость не только в стильной обуви, но и… в витаминах. Яркая апельсиновая модель из металлизированной кожи, замши и высокотехнологичной сетки – достойный ответ авитаминозу. Отличается необычайной легкостью, гибкостью, амортизацией и превосходным сцеплением с поверхностью, если есть склонность витать в облаках. Помимо оранжевого, Geox предлагает бирюзовый и классический черно-белый вариант, более универсальный и минималистичный.

Premiata

Итальянский премиум-бренд обуви Premiata представляет новый дроп унисекс-сникеров Drake, названных в честь мифического дракона. Дизайн модели замешан на ностальгии по комиксам 90-х и стилистике массивных баскетбольных кроссовок времен Майкла Джордана. Рецепт яркой подошвы, как рецепт селедки под шубой – несколько отличающихся слоев (в данном случае ультралегкой резины). Верх ничем не отстает от низа по оригинальности – многообразие цветовых решений, глиттер, ламинация, акульи плавники вдоль шнуровки – чем не парочка китайских драконов.

DKNY

30-летие DKNY ознаменовано сотрудничеством с певицей Холзи над новой коллекцией DKNYCALLING. Близкая связь Холзи с шумом и драйвом Нью-Йорка, ее воспоминания о временах, когда она впервые начала писать песни и выступать на сцене – временах, когда она стала искать себя в этом городе необузданных мечтаний и безграничной энергии. Бунтарский стиль певицы, ее талант и достижения вдохновили DKNY на создание идеальной урбанистической базы для теплого сезона. Минималистичные формы и свободные линии с разрезами – основа городской капсулы, которая сочетает в себе элегантность и драйв, свойственный Нью-Йорку. Классические тренчи и кожаные куртки белого цвета с неоновыми вкраплениями – отражают нонконформистский характер Холзи. Смелые оттенки коллекции мотивируют двигаться к самым ярким мечтам. Холзи объявляет: “Нью-Йорк зовет!”.

Tumi

Этой весной бренд багажа и аксессуаров для путешествий Tumi и Фонд “Друзья” с гордостью представляют совместный проект Freedom с художником Анатолием AKUE. Для художника свобода означает делать то, что действительно принесет пользу. Tumi, в свою очередь, думает о нашей свободе от забот в путешествиях. Из этой неожиданной встречи идей рождаются два эксклюзивных чемодана 19 Degree. Яркие всплески цвета, по задумке художника, позволят людям рассказать собственные истории из путешествий и выразить свою индивидуальность (на ленте такой чемодан точно будет узнан сразу). В апреле чемоданы станут эксклюзивными лотами на благотворительном аукционе Фонда “Друзья”.

Ecco

Семь линеек спортивной и классической обуви из новой коллекции Ecco SS 2020 обслуживают весь спектр приключений этого сезона. Начиная от линеек Multi-Vent с технологией климат-контроля, обеспечивающей комфорт и защиту от влаги во время ходьбы, и яркой высокотехнологичной St.1 с ультрасовременным дизайном для городских образов casual и заканчивая женственными линейками Simpil в элегантном скандинавском стиле (особенно хороши в сочетании с кашемировым свитером, шелковым топом и светлыми джинсами) и Shape Sculpted – туфель на структурном каблуке, все модели отличаются анатомической колодкой, комфортной ноской в течение целого дня и разнообразным дизайном. В коллекции можно найти классические мужские ботинки и в офис, и в бар, а также детскую коллекцию сандалий и ботинок и в школу, и на площадку.

Frette

Обновленная линия постельного белья и домашнего текстиля Album 04 бренда Frette раскрывается на фоне трех интерьеров и пейзажей Средиземноморья, показывая уникальный и гармоничный стиль коллекции. В интерьерах Аликанте мы видим легкие формы и ткани, светлые цвета, серые и молочные оттенки и ажурную вышивку. Дом итальянского региона Апулии передает гармонию и романтизм через опаловый цвет и бежево-серый биколор. Важная деталь апулийского сюжета – тонкое кружево на постельных принадлежностях и изделиях для ванн. Вдохновением для третьей группы стала динамика яхтенного образа жизни, путешествий и приключений, воплотившись в изделиях с вышивками из прямых четких линий и мотивов в темно-синем, сером и цвете кэмел. Наряду с цепями, вторым основным мотивом становится цветок лотоса, чье изображение было найдено на голландской и азиатской керамике.

Adidas

Adidas и основательница бренда Krygina Cosmetics Елена Крыгина объявляют о начале сотрудничества и представляют лимитированную коллекцию спортивных косметичек с комплектом многофункциональных уходовых косметических средств. Современный ритм жизни диктует свои условия, и девушки как никогда стремятся отдавать предпочтение многофункциональным средствам, чтобы выглядеть естественно и ухоженно и в спортзале, и на деловой встрече, и на ужине с друзьями. Набор средств от Krygina Cosmetics и аксессуары Adidas позволят освежить образ до/после тренировки: праймер, он же фиксатор макияжа и увлажняющий мист Fixit Spray, питательная маска для губ Lip Mask, кремовый пигмент в оттенке ConcreatePeachдля губ, век и щек, антиперспирант и набор спортивных повязок Adidas, а также купон на бесплатную тренировку в студиях SMStretching ZARYAD.studio. В рамках коллаборации Adidas и Krygina Cosmetics планируют проводить совместные тренировки и различные активации со студией красоты Krygina Studio.

Befree

В новом сезоне бренд молодежной одежды Befree по-новому подходит к рекламной кампании, обращаясь не к звездам и инфлюенсерам, а к молодым ребятам с необычной внешностью и судьбой. Каждый из них индивидуален, красив, а главное, принимает себя таким, какой он есть. Поддержка всемирного движения за разнообразие для бренда – не просто дань тренду, а частичка его ДНК, которое выливается в красноречивом названии новой кампании #модазначитразнообразие. В новой коллекции – цветочный принт, эко-кожа, объемные рукава, вырезы и женственные рюши, накладные карманы, а также утилитарный тренд на рабочую униформу и спортивный стиль. Вне зависимости от предпочтений, цвета кожи и разреза глаз, каждый найдет “тот самый”, подходящий для себя образ. Мода модой, а поощрение индивидуальности и инклюзивности – элементы настоящего стиля.

Elisabetta Franchi

Новая кампания SS20 Elisabetta Franchi овеяна морским бризом, запахом соли и кипарисов – съемка происходила на яхте на Ибице, куда героинь лукбука Луму Гроте и Камиллу Кристенсен привезла молодой итальянский фотограф Нима Бенати. Строгие симметричные кадры наполнены светом лучей уходящего солнца и холодным мерцанием морских волн – идеальный фон, подчеркивающий чувственные образы из новой коллекции. Дизайнер предлагает обратиться к игре контрастов, сочетая юбки и платья-миди со спортивными блейзерами и кейпами, напоминающими матросскую форму. Преобладающую синюю палитру цветов – от кобальтового до мятного, разбавляют песочно-бежевые, красные и зеленые оттенки. Сам дизайнер забавляется, добавляя элементы корабельной оснастки в фурнитуру и отдельные детали образа. Так, якоря превращаются в пуговицы, морской канат завязывается в узлы на платьях и блузках, а пайетки и блестки легко превращают повседневный образ в вечерний.

Текст: Анастасия Левит