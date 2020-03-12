Олег Алмазов рассказал о чувствах к Татьяне Булановой

12.03.2020, 0:07, Разное

Олег Алмазов стал участником передачи “Судьба человека” и во время общения с Борисом Корчевниковым пояснил немало секретов из своей жизни. Актёр признался о чувствах, которые испытывал к Татьяне Булановой.
Известно, герою программы и Татьяне Булановой ранее приписывали бурный роман. До сих пор никто не знал подробностей их отношений, которые начали развиваться после совместного участия в съёмках художественного фильма. В какой-то момент паре пришлось погрузиться в бассейн и целоваться, и именно это стало причиной для появления слухов. При этом Олег Алмазов отметил, сыграть сцену оказалось нелегко, так как воду в резервуаре забыли прогреть. Только он и певица знали, каких усилий стоил этот эпизод картины. Вспоминая об этом, артист отметил, исполнительница светлая, талантливая, волшебная, чудесная женщина, в которую невозможно не влюбиться. Он не стал скрывать и признался, у него появилось чувство влюблённости.

Олег Алмазов заявил, взрослому мужчине должны нравиться другие женщины. Их трепетные чувства не зашли за рамки дружеских, так и оставшись простой влюблённостью. Поняла актёра и супруга Ирина Панфилова. Хореограф спокойно отнеслась к тому, что у мужа может случиться роман, но доверяла ему, сохраняя спокойствие.



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